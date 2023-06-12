Сухая трава загорелась вдоль железнодорожных путей на севере Карелии

В Беломорском районе горела трава и кустарник. Возгорание произошло рядом с железнодорожными путями 11 июня.

К месту происшествия были направлены силы и средства ПЧ №61 по охране Беломорск.

Дым и огонь наблюдались вдоль полосы отвода железной дороги на площади 20 х 50 метров. Спасатели справились с пожаром, никто не пострадал. // фото VK-паблик «ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району»