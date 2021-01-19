Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 19 января

В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -4, -6.

В Карелии 19 января облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов небольшой снег. Местами сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -3, -8, местами до -13.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -8;

В Кондопоге днем -5;

В Медвежьегорске днем -6;

В Олонце днем -6;

В Пудоже днем -7;

В Сегеже днем -8;

В Сортавале днем -3;

В Суоярви днем -5.