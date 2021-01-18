Морозы отступили, прогноз погоды в Карелии на вторник
Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -4, -6. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.
В Карелии 19 января также облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. Местами сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами до -16, днем -3, -8, местами до -13.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -16, днем -8;
В Кондопоге ночью -8, днем -5;
В Медвежьегорске ночью -11, днем -6;
В Олонце ночью -11, днем -6;
В Пудоже ночью -11, днем -7;
В Сегеже ночью -13, днем -8;
В Сортавале ночью -7, днем -3;
В Суоярви ночью -7, днем -5.