18 января 2021, 18:39
Погода

Морозы отступили, прогноз погоды в Карелии на вторник

Синоптики прогнозируют снег

Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах  гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -4, -6. Атмосферное давление  ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В Карелии 19 января также облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. Местами сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер  западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами  до -16, днем -3, -8, местами до -13. 

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -16, днем -8;

В Кондопоге ночью -8, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -11, днем -6;

В Олонце ночью -11, днем -6;

В Пудоже ночью -11, днем -7;

В Сегеже ночью -13, днем -8;

В Сортавале ночью -7, днем -3;

В Суоярви ночью -7, днем -5.

Обсудить
просмотр
180917
Метки: 
погода
январь
зима
новости Карелии
новости петрозаводска
Прогноз погоды