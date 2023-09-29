Проезд в транспорте в Петрозаводске будет бесплатным для пожилых людей

В День пожилого человека, 1 октября, проезд в общественном транспорте в Петрозаводске для пенсионеров будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Бесплатно ездить на троллейбусах и автобусах №5, 14 и 29 смогут люди старше 60 лет. К акции присоединились маршруты №3 и 25. Проехать бесплатно на них смогут горожане старше 70 лет.

В автобусах №9 и 26 цену на билет для людей от 60 лет снизят до 20 рублей при оплате наличными. // Фото «Петрозаводск говорит»