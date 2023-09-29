Суд в Карелии лишил родительских прав нерадивого отца

Уклоняющегося от воспитания и содержания дочки отца лишили родительских прав. Иск подала администрация Лоухского района, сообщили в пресс-службе Лоухского районного суда.

Мужчина не интересуется жизнью девочки, ее учебой и здоровьем. Он сам признал это в суде. Дочка рассказала, что не знает своего отца - ведь он не общается с ней.

Суд решил лишить мужчину родительских прав. Однако решение не вступило в законную силу, его еще можно обжаловать. // фото: ajel/ pixabay.com