Проблемы с телевидением возникнут у некоторых жителей Карелии

На неделе со 2 по 8 октября в разных районах Карелии ожидаются отключения телевидения и радио. График публикует Радиотелевизионный центр РК.

По данным РТПЦ, в разные дни недели сигнал пропадет в Лахденпохье, а также в поселках Пиндуши, Погранкондуши, Пудожгорский и Эссойла. График можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства будут связаны с плановыми профилактическими работами и с отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters