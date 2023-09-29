29 сентября 2023, 14:26
Проблемы с телевидением возникнут у некоторых жителей Карелии
Опубликован график отключений ТВ-сигнала на следующую неделю
На неделе со 2 по 8 октября в разных районах Карелии ожидаются отключения телевидения и радио. График публикует Радиотелевизионный центр РК.
По данным РТПЦ, в разные дни недели сигнал пропадет в Лахденпохье, а также в поселках Пиндуши, Погранкондуши, Пудожгорский и Эссойла. График можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства будут связаны с плановыми профилактическими работами и с отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters