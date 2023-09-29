Карельский город Олонец сегодня празднует 374-ый день рождения

29 сентября 1649 года основан город-крепость Олонец, один из старейших городов на севере России. Впрочем, как историческое поселение он гораздо старше - первое письменное упоминание об Олонце относится к 1137 году.

В месте слияния рек Олонки и Мегреги в центре Олонецкого погоста в сентябре 1649 года по указу царя Алексея Михайловича под руководством князя Федора Волконского и дьяка Степана Елагина была построена «порубежная крепость» Олонец. Олонецкая крепость стала ядром города, административным центром Заонежских и Лопских погостов, форпостом в борьбе со шведами. Крепостная стена тянулась вдоль речных берегов более чем на полтора километра и имела 19 башен. Самая высокая – Красная башня была высотой 32 метра.

В крепости была отстроена церковь Троицы, хлебные амбары, воеводские дворы и 155 дворов, в которых во время нападений шведских отрядов пряталось окрестное население. На вооружении гарнизона были 31 пушка разного калибра и 824 мушкета. По числу башен, протяженности стен и военной оснащённости крепость превосходила Архангельскую и все сибирские города, уступая лишь Холмогорам.

Посадские люди Олонца во 2-й половине XVII столетия были предприимчивыми торговцами, на своих небольших судах они ходили даже в Стокгольм. В тот период Олонец превратился в единый торговый, военный и административный центр Карелии.

В честь праздника сегодня в Олонце проходит научно-практическая конференция «Людьми земля славится». В программе, например, доклад известного в Карелии языковеда Ирмы Муллонен «Олонецкие деревни: к истокам названий». // Фото: А. Миловидов.