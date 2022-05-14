Проезд по трассе «Кола» в Карелии полностью восстановили

Реверсивный режим дорожного движения, который ввели на 419 километре трассы «Кола» в Карелии, отменили. Ограничения на Р-21 в Прионежском районе сняли в 14:20, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Движение ограничили из-за разлива паводковых вод, они частично размыли дорожное основание. Транспорт пустили по одной полосе, дорожники устраняли последствия разгула стихии.

На участке трассы образовалась огромная пробка. В данный момент ограничений нет, движение постепенно нормализуется. // Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии/ВКонтакте