Сброс воды назвали не связанным с потопом в деревне Вилга

Десятки подтопленных в деревне Вилга домов – не на совести тех, кто снизил уровень воды на плотине Лососинная. Так считает ученый Андрей Балаганский. Слова главного гидролога Института водных проблем Севера КНЦ РАН приводит Минприроды Карелии.

Ученый пояснил, что протекающая в затопленной деревне река Вилга не сообщается с Лососинкой, на которой 13 мая сбросили воду.

По словам Балаганского, реки разделены «водораздельной линией», проходящей по самым высоким точкам местности. Они стекают в различные стороны.

Уровень воды поднялся из-за сильных дождей и обильного таяния льда и снега.

Воду на плотине сбросили, чтобы не допустить затопления, объяснил замминистра Минприроды РК Алексей Павлов. Это позволило остановить перелив через дорогу на Лососинное. // Фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН