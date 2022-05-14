Движение на трассе в Лососинном возобновят вечером

Движение по дороге «Петрозаводск -Лососинное» к вечеру 14 мая должны восстановить. В Минтрансе Карелии сообщили, что его организуют по одной полосе.

Напомним, движение на участке в Прионежском районе запретили вечером 13 мая. Вода затопила дорожное полотно на 17-м километре, трассу полностью перекрыли.

На месте работают сотрудники КУ РК «Управтодор РК» и обслуживающие дорогу организации. // Фото: Минтранс РК