14 мая 2022, 15:04
Движение на трассе в Лососинном возобновят вечером
Дорожные рабочие принимают меры, чтобы снять ограничения
Движение по дороге «Петрозаводск -Лососинное» к вечеру 14 мая должны восстановить. В Минтрансе Карелии сообщили, что его организуют по одной полосе.
Напомним, движение на участке в Прионежском районе запретили вечером 13 мая. Вода затопила дорожное полотно на 17-м километре, трассу полностью перекрыли.
На месте работают сотрудники КУ РК «Управтодор РК» и обслуживающие дорогу организации. // Фото: Минтранс РК