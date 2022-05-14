Для жителей затопленной деревни Вилга открыли медпункт

В подтопленной из-за сильных дождей и паводка деревне Вилга организовали медпункт. В нем оказывают помощь населению, сообщили в группе Республиканской больницы имени Баранова в соцсети.

Бригада состоит из фельдшера врачебной амбулатории Шуи Валентины Логиновой и водителя.

Напомним, в населенном пункте утром 14 мая подтопило 30 строений, в том числе 20 жилых домов, семерых людей пришлось эвакуировать. // Фото: Республиканская больница им. Баранова/ВКонтакте