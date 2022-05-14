Музей-заповедник «Кижи» получит собственный теплоход

Заповедник «Кижи» получит собственное судно. Теплоход будет ходить из музея в деревню Оятевщина и обратно, рассказала директор музе Елена Богданова, ее слова приводит «Интерфакс».

Строительством теплохода занималась Ладожская верфь в Ленобласти. Теплоход уже спустили на воду 6 мая, в конце месяца его передадут музею, а в летнем сезоне стартуют первые рейсы.

Кижи отделяет от берега Онежского озера в деревне Оятевщина 800-метровый пролив. Музей также заказал на верфи причал, где смогут швартоваться яхты. // Фото: pixabay.com