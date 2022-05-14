Как живёт незрячий петрозаводчанин?

В России около миллиона незрячих или слабовидящих. Большая часть из них живет на пенсию по инвалидности и не пытается бороться за полноценную жизнь.

Наш гость не является обузой для семьи: Андрей женат, у него растут дети, он сам готовит – это наследственное: его мама работала поваром. И самое главное, Андрей Савин работает, и не только в одной клинике, его услугами пользуются и в клинике частной. Он востребован и в спорте (теннис для слабовидящих) и принимает участие в конкурсах массажистов.

Мы перечислили эти важные вещи тем, кто жалуется на жизнь и нехватку средств. За жизнь надо бороться, и, как сказал Андрей, «ни в коем случае не отчаиваться». (Видео)