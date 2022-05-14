Затопленный в карельской столице приют спасли

В пятницу, 13 мая, сотрудники Первого Петрозаводского приюта обратились за помощью к властям и всем неравнодушным. Вода затопила вольеры, ее нужно было срочно откачивать. В данный момент с угрозой удалось справиться, сообщили в Минсельхозе РК.

Из-за сильных дождей вода залила вольеры с собаками и подступила в Кошкиному дому. Администрация приюта бросила клич о помощи, нужны были помпы для откачки.

Руководитель организации Владимир Рыбалко сообщил, что 14 мая ситуация постепенно стабилизируется, вода уходит. Волонтеры прочистили и углубили водоотводные канавы.