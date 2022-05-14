Затопленный в карельской столице приют спасли
В пятницу, 13 мая, сотрудники Первого Петрозаводского приюта обратились за помощью к властям и всем неравнодушным. Вода затопила вольеры, ее нужно было срочно откачивать. В данный момент с угрозой удалось справиться, сообщили в Минсельхозе РК.
Из-за сильных дождей вода залила вольеры с собаками и подступила в Кошкиному дому. Администрация приюта бросила клич о помощи, нужны были помпы для откачки.
Руководитель организации Владимир Рыбалко сообщил, что 14 мая ситуация постепенно стабилизируется, вода уходит. Волонтеры прочистили и углубили водоотводные канавы.
- Подключение к работе специализированной техники не требуется, однако Министерство сельского и рыбного хозяйства РК находится в контакте с руководителем приюта, при необходимости помощь будет оказана, – заявили в ведомстве. // Фото: Первый Петрозаводский приют/ВКонтакте