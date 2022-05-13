Петрозаводск тонет из-за дождей и плохой «ливневки»

Весенние дожди напомнили о проблеме ливневой канализации в карельской столице. Улицы уходят под воду, горожане публикуют красноречивые фото и видео в соцсетях. Особенно много свидетельств в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В частности, еще 12 мая относительно небольшого дождя не выдержала ливневая канализация на улице Дзержинского, около школы № 17. Она начала работать в обратную сторону, затопив проезжую часть.

В пятницу, 13 мая тонет улица Свирская около дома № 5, бульвар Интернационалистов, множество других городских территорий. На улице Антонова из колодца бьет фонтан, образуя горную реку. Горожане иронично называют затопленные улицы «проливом Любарского».

В группе Первого общественного приюта написали, что вольеры с собаками заполнила вода, она подступает к вольерам с кошками. Волонтеры просят о помощи, им срочно нужна помпа для откачки.

Напомним, вода заливает глэмпинг рядом с Лососинным, размывая новую дорогу. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте