Дорогу на Лососинное затопило и размывает, вода подступила к глэмпингу

Из-за сильного дождя вышел из берегов ручей Кюльмей, вода хлынула в лес около озера Лососинное и затапливает глэмпинг. Об этом рассказали в соцсети ВКонтакте создатели «Елок на горке».

- Так как плотина озера Лососинное уже открыта, то мы взяли огонь на себя. Говорят, если плотину открыть больше, то затопит Петрозаводск. Поэтому пока что сражаемся со стихией своими силами,

- сказано в сообщении.

Организаторы палаточного лагеря написали, что лес практически стал озером, дорогу размывает, асфальт скоро «поедет».

Судя по размещенным в группе глэмпинга кадрам, вода подошла к отремонтированной в прошлом году новой дороге. С помощью спецтехники воду пытаются убрать от палаточного лагеря и направить мимо. // Фото: «Елки на горке»/ВКонтакте