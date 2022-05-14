Детский отдых в Карелии почти «похоронили»

Текст и фото: Антонина Кябелева

Организация детского отдыха – традиционный вопрос, который весной обсуждается в самых различных органах власти. Карельский парламент не стал исключением. 13 мая на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутаты обсудили вопросы организации летнего отдыха школьников.

Выяснилось, что по-прежнему практически единственная перспектива для несовершеннолетних, которую могут предложить в республике, - это «оздоровиться» в школьных детских лагерях.

В этом году из республиканского бюджета на организацию оздоровительной кампании детей предусмотрено 130,373 миллиона рублей. Это значительно больше, чем в 2021 году, когда в бюджете республики на детский отдых было заложено 53,6 миллиона рублей.

Несмотря на то, что денег выделяется в 2,4 раза больше, отдохнуть на них смогут только 9 тысяч детей.

Для сравнения, в 2021 году летней оздоровительной кампанией планировалось охватить 10,5 тысячи детей, что составляло всего 15 процентов общего количества школьников республики.

В этом году на заседании парламентского комитета заместитель министра образования Наталья Волкова публично не стала даже называть цифры, дающие представление о масштабах оздоровительной кампании. Только по материалам, розданным депутатам, можно судить о все более удручающей картине летнего отдыха для детей.

Предполагается, что 5,5 тысячи детей отдохнут в 113, как официально значится в справке министерства, оздоровительных организациях. Нужно понимать, что 111 так называемых «оздоровительных организаций» - это пришкольные лагеря. Председатель комитета Галина Гореликова возмутилась, назвав их образовательными организациями.

«Это не оздоровительные организации»,

- считает Гореликова.

Наталья Волкова ее не поддержала, указав, что, по законодательству, этот вид летнего отдыха школьников называется оздоровлением.

Но и с пришкольными лагерями есть серьезные проблемы. Многие из них не могут получить согласование Роспотребнадзора.

В Петрозаводске из 29 школ, где планируется организовать лагеря, положительное заключение получили только 9 организаций. А в Пряжинском районе, где планируется ремонт всех существующих школ, лагерей в этом году вообще не будет.

Нынешним летом единственный действующий загородный детский лагерь в Карелии «Полярный круг» должен принять 644 ребенка. Руководитель карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович напомнила, что лагерю «Полярный круг», который функционировал в прошлом году, было выдано предписание, связанное с установлением охранных санитарных зон и необходимостью получить разрешительные документы для источника питьевой воды. Устранить нарушения необходимо к 1 июня 2022 года.

«Мы знаем, что эти мероприятия у них не выполнены. Поэтому однозначно в этом году они сейчас получают (Заключение. – Авт.) о несоответствии»,

- сказала Котович.

Другими словами, еще не известно, сможет ли единственный загородный лагерь в Карелии принять в этом году детей.

Еще 10 детей попадут в лагерь труда и отдыха.

Детские палаточные лагеря «Большое приключение» в Муезерском районе и «Нурмолица» в Олонецком районе в этом году не смогут открыться. Как объяснила Волкова, санитарное требование для палаточных лагерей подразумевает, что ночная температура воздуха не должна опускаться ниже 15 градусов. Эта санитарная норма, отметила заместитель министра, для Карелии «практически неосуществима». Попытки ослабить «температурное» требование к детским палаточным лагерям результата пока не принесли.

Детский лагерь «Старт» удалось передать в федеральную собственность. Сколько времени уйдет на его реконструкцию, пока не понятно. Лагерь «Айно» тоже находится в «замороженном» состоянии. Пока идет работа по разработке проектно-сметной документации. По оптимистическим прогнозам, работы в лагере должны завершиться к 2026 году.

По официальным данным Министерства образования и спорта РК, за пределы республики в оздоровительные организации планируется направить 3,5 тысячи детей.

Особенностью нынешней оздоровительной кампании, отметила Волкова, является необходимость организовать отдых детей из Донецкой республики. По ее словам, таким детям решено приобрести путевки в первоочередном порядке.

Министерство заключило контракты на приобретение 763 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего таких детей в Карелии, по самым скромным подсчетам, 4,9 тысячи человек. Большинству из них будет предложено провести время в пришкольных лагерях. Еще 364 путевки планируется приобрести для детей, проживающих в районах, отнесенных к Арктической зоне России.

Детям из малоимущих семей, детям инвалидам, детям-сиротам, путевки должны предоставляться бесплатно. Семьи со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума могут претендовать на путевки с частичной оплатой от 30 до 50 процентов.

В рамках социальной поддержки предусмотрена компенсация расходов на оплату детских путевок, приобретенных родителями. Размер компенсации не может превышать 15 тысяч рублей. По расчетам минсоцзащиты, компенсацией смогут воспользоваться родители 1630 детей, находящихся в трудной жизненной ситуацией.

Депутат Лидия Суворова считает, что детский отдых «похоронили» не без участия надзорных органов. По ее оценке, более 90 детей проведут лето в пришкольных лагерях, и оздоровлением это назвать трудно.

Депутат Эмилия Слабунова напомнила, что организация летнего лагеря для любой школы – это головная боль: «Любой лагерь задерживает подготовку школы к новому учебному году». По ее мнению, необходимо создавать самостоятельную инфраструктуру, предназначенную для детского отдыха и оздоровления, а не перекладывать эти проблемы на школы. В Карелии пока хорошо получается только переложить проблемы детского отдыха на систему образования.