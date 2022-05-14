24 магистрали отремонтировали в Петрозаводске в течение года

В администрации города рассказали, сколько дорог за минувший год удалось отремонтировать: что было и как стало.

В прошлый дорожно-строительный сезон по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подрядчик отремонтировал не только объекты за 2021-й, но и за 2022 год. Это 24 магистрали, многие из которых очень нагруженные, с большой пропускной способностью – Октябрьский и Лесной проспекты, Соломенское, Петрозаводское и Пряжинское шоссе, улицы Маршала Мерецкова, Профсоюзов, Ключевая и Боровая. Улучшения стали заметны в большинстве районов.





Ремонты в прошлом году город делал и за счет средств из республиканской казны. На региональные деньги удалось привести в порядок, например, Красную, Мончегорскую, Суоярвскую улицы, Почтовый и Надвоицкий проезды, Ветеринарный переулок.





Самый заметный дорожный объект за минувший год – это продление улицы Куйбышева. Новая улица Михаила Иссерсона, а также новое кольцевое пересечение заметно снизили транспортную нагрузку.

Сейчас продолжается благоустройство этого объекта. Новую дорогу за счет региональных средств удалось также построить и для жителей новых микрорайонов на Древлянке: Оборонная улица значительно упростила горожанам выезд из «Скандинавии» и других жилищных комплексов.





В этом году ремонт дорог продолжится. По «БКД» подрядчик отремонтирует 16 объектов. Также летом при поддержке федерального центра планируется расширить участок Лососинского шоссе до четырех полос – от улицы Попова до поворотов в новые микрорайоны Древлянки.



Напомним, 12 мая 2021 года депутаты Петросовета избрали главой Петрозаводска Владимира Любарского. Он вступил в должность через два дня – 14 мая.