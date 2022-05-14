Трассу на Лососинное отстояли, губернатор рассказал о причинах потопа

Дорогу из Петрозаводска на Лососинное отстояли у стихии, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, подтопление вызвали два фактора: сильные дожди и активное таяние снега.

В пятницу, 13 мая, водосброс на плотине озера Лососинное на 20 сантиметров расширили. Это сделали, чтобы не допустить разрушения дороги. Но 14 мая сброс воды прекратили, уровень стабилизировался.

Губернатор объяснил, что резкий подъем уровня воды вызвали дожди и таяние снега в лесах. Сейчас на трассе повреждены электрические столбы, на некоторых дачах нет света.

Спасатели дежурят в районе реки Вилга, у них есть лодка, чтобы перевозить жителей. Семерых ночью эвакуировали из домов.

В Петрозаводске устраняют завалы около мостов, которые образовались из-за сильного течения. Ситуация должна нормализоваться в ближайшее время.

По словам мэра Владимира Любарского, на Лососинке за полчаса вода отошла на полтора метра.

Под Пименовский мост ночью затащило дерево. Еще один затор образовался под мостом на улице Федосовой. // Фото: Артур Парфенчиков, Владимир Любарский/ВКонтакте