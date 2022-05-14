Проезд по «Коле» в Карелии ограничили из-за разлива воды

Из-за подтопления проезжей части на участке автодороги «Кола» в Прионежском районе временно ввели реверсивное движение. Об ограничениях 14 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Схему движения на 419-м километре трассы «Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия» временно изменили.

Транспорт будут пропускать по очереди по одной полосе. Водителей просят это учитывать.

Напомним, ночью вода подошла вплотную к дороге и частично размыла ее. Ситуацию описал глава Карелии Артур Парфенчиков, утром в субботу он говорил, что пока речь об ограничениях движения не идет. // Фото: rb7.ru