Детский отдых в Карелии «зачистили» от лагерей и загородных баз

Текст и фото: Антонина Кябелева

10 марта на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике заместитель министра образования Карелии Наталья Волкова представила безрадостную перспективу предстоящей летней оздоровительной кампании для карельских школьников. Если не брать во внимание 2020 год, когда летний отдых детей был скомкан из-за коронавируса, то летние каникулы 2021 года для большинства школьников Карелии грозят обернутся в лучшем случае школьными лагерями.

Ничего другого власти республики предложить не могут. До сих пор в бюджете нет даже денег на приобретение путевок в южные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Наталья Волкова рассказала, что всего на оздоровительную кампанию в 2021 году министерство планирует привлечь 87,7 миллиона рублей. Правда, из этой суммы на долю бюджета Карелии приходится только 53,6 миллиона рублей. Муниципалитеты обещают выделить 3,2 миллиона рублей. Остальные 30,9 миллиона рублей – это деньги родителей, беспокоящихся о здоровье своих детей и имеющих материальную возможность оплатить отдых за пределами Карелии.

Всего, подсчитали в министерстве, летняя кампания охватит 10,5 тысячи детей, что составляет 15 процентов общего количества школьников республики.

Волкова подтвердила, что в нашей республике в этом году для детей не откроется ни одного детского лагеря, ни одной загородной базы. Единственное место, где власти Карелии предлагают отдохнуть учащимся, – это школьные лагеря, традиция организации которых тянется с советских времен. Вряд ли кто-то будет всерьез утверждать, что лагеря дневного пребывания обладают оздоравливающим эффектом. Их создавали для того, чтобы присмотреть летом за детьми, которых работающим родителям просто некуда деть. Как отметила заместитель министра образования, даже организация школьных лагерей вызывает определенные опасения, так как в прошлом году далеко не все школы, где планировалось открыть лагеря дневного пребывания, смогли выполнить требования Роспотребнадзора.

Если сравнивать прошлые оздоровительные кампании, то в 2021 году на отдыхе детей правительство Карелии решило серьезно сэкономить. Для сравнения: в 2019 году из бюджета Карелии на организацию детского отдыха было выделено 81,1 миллиона рублей. Тогда предполагалось, что оздоровительная кампания охватит 20,1 тысячи школьников.

В 2021 году бюджет Карелии сократил расходы на детский отдых на 34% в сравнении с 2019 годом, а количество детей, которые будут охвачены оздоровительной кампанией, и вовсе решили урезать в два раза.

Нужно понимать, что это оптимистичные цифры, подразумевающие, что у родителей найдутся те самые 30 миллионов рублей, которые, по оценке чиновников министерства образования, они смогут выкроить на отдых детей.

Традиционно республиканский бюджет ежегодно приобретал 700-800 путевок в лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о детях из малообеспеченных семей, детях-инвалидах, сиротах. В 2021 году министерство образования планирует приобрести только 313 путевок для детей, которые проживают в арктических районах республики и находятся в трудной жизненной ситуации. Наталья Волкова рассказала, что на это требуется 15 миллионов рублей. Но и этих денег в бюджете Карелии пока нет.

В карельском правительстве надеются на получение дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, после чего депутатам предложат поддержать изменения в бюджет и выделить деньги на отдых хотя бы 313 детей.

По данным министерства, в таких путевках нуждаются 3,5 тысячи школьников, родители которых не имеют материальной возможности укрепить здоровье своих отпрысков.

По словам Волковой, на компенсацию части стоимости путевок, которые родители должны приобрести на собственные средства, смогут рассчитывать 1630 детей.

Очевидно, что реальным выходом для большинства небогатых семей республики всегда были карельские лагеря и базы отдыха с относительно невысокими ценами на путевки и отсутствием необходимости тратить значительные средства на проезд. Но такой возможности больше нет. В этом году в Карелии, подтвердила Наталья Волкова, не откроется ни одного детского лагеря, ни одной загородной базы, ни одного палаточного лагеря.

О том, что детский отдых в Карелии планомерно идет к катастрофе, предупреждали давно. Но ни республиканская власть, ни муниципалитеты не смогли предотвратить полный крах системы детского отдыха.

Палаточных лагерей «Большое приключение» и «Нурмолица» в этом году не будет из-за ужесточившихся требований СанПиНа.

Петрозаводская база отдыха «Айно», расположенная в местечке Лососинное, была передана в республиканскую собственность летом прошлого года. Планы, связанные с модернизацией базы отдыха, - серьезные, но далекие. Здесь, рассказала Волкова, планируется организовать загородный лагерь круглогодичного действия, палаточный лагерь-кемпинг, военно-патриотический центр «Авангард». Чиновники регулярно собирались на совещания, разработали «дорожную карту», концепцию, подготовили проект технического задания, связанного с обустройством скважины. И все бы хорошо, но на реализацию проекта в правительстве отвели четыре года. В лучшем случае, если в бюджете найдутся необходимые средства, успешно пройдет конкурс, не подведут подрядчики, которые почему-то традиционно подводят, то база отдыха «Айно» откроется в 2025 году. Для многих нынешних карельских школьников она к тому времени потеряет актуальность.

Детский загородный лагерь «Старт», который находится в введении петрозаводской администрации, тоже переживает непростые времена. Он расположен на берегу живописного озера Пертозеро в поселке Кончезеро. В нем за лето раньше отдыхало 450 детей. В 2020 году лагерь так и не открылся, так как городская администрация не смогла устранить нарушения пожарной безопасности. Петрозаводская прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы обязать городскую администрацию выполнить требования надзорных органов. Одновременно мэрия карельской столицы пытается избавиться от обузы в виде лагеря, передав «Старт» в федеральную собственность. Судя по выступлению Волковой, вопрос о передаче «Старта» в федеральную собственность имеет все шансы на положительное решение.

Чего нельзя сказать о проекте строительства крупного Детского центра на берегу озера Мунозеро в Кондопожском районе. Правительство Карелии разработало концепцию современного центра для детей, где в течение года смогли бы отдохнуть 7,3 тысячи человек. Проекта оценен примерно в 5 миллиардов рублей. В правительстве Карелии первоначально надеялись получить средства из федерального бюджета, но, скорее всего, Карелии откажут. Во всяком случае, карельские депутаты говорили о том, что якобы отказ уже подготовлен и в ближайшее время будет официально направлен в карельское правительство.

- Система детского отдыха отдала концы,

- заключила депутат Эмилия Слабунова.

Очевидно, что система пришла в это состояние при полном попустительстве власти, прежде всего республиканской, где сконцентрированы главные финансовые потоки. Вместо того чтобы строить воздушные замки с миллиардным финансированием нужно было поддержать существующие базы отдыха и детские лагеря, которые можно было сохранить, выделив сравнительно небольшие средства. Из года в год Карелия теряла социальные объекты, но власть спокойно наблюдала за процессом уничтожения детского отдыха. В итоге Карелия пришла к логическому результату – мест, где карельские школьники могли бы провести летние каникулы, в краю лесов и озер не осталось.

Наша республика, которая позиционирует себя как один самых привлекательных туристических регионов, к своим детям проявляет полное равнодушие. Мы не только не ждем школьников из других регионов, но даже не знаем, где укрепить здоровье собственных детей.

Как-то даже неловко вспоминать о том, что в бюджете 2021 года не заложили средства на приобретение путевок для сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей. На заседании комитета говорили о 15 миллионах рублей, которые все же планируют выделить на отдых 313 ребятишек, как о каком-то достижении. Но мне кажется, что всерьез говорить об этом стыдно. Есть еще как минимум 3,5 тысячи таких же нуждающихся в помощи государства детей, которые вряд ли в этом году ее дождутся. Школьные лагеря – это все, что власти Карелии могут сегодня предложить детям. Мы правда живем в социально ориентированной республике? Это не шутка?..