Роспотребнадзор проводит «горячую линию» для жителей Карелии

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия проводит телефонную «горячую линию» ко Всемирному дню прав потребителей. 15 марта 2021 года Всемирный день прав потребителей пройдет под девизом «Tackling Plastic Pollution» - «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами.

Горячая линия будет проводиться до 20 марта.

Вопросы можно задать по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия: 8(8142) 79-74-20, а также по телефону отдела защиты прав потребителей: 8(8142) 79-74-09.

Кроме того, по любым вопросам защиты прав потребителей можно обратиться по телефонам территориальных отделов Управления:

- г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (8-81431) 4-39-03;

- г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.9А, тел. (8-81437) 5-10-08;

- г. Кемь, ул. Каменева, д.12, тел. (8-81458) 5-46-11;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (8-81459) 5-16-67;

- п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д.14, тел. (8-81454) 4-18-39;

- г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, тел. (8-81457) 5-16-30;

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (8-81430) 4-73-70;

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (8-81433) 4-31-32;

- г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5Б, тел. (8-81450) 4-52-81;

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (8-81436) 4-15-50;

- г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.6, тел. (8-81451) 7-75-77, 7-66-38;

- г. Пудож, ул. Ленина, д.48а, тел. (8-81452) 5-13-53.

Также граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора круглосуточно по номеру телефона 8 (800) 555-49-43.

Письменное обращение можно направить в Управление посредством раздела «Прием обращений граждан» на официальном сайте Управления в сети Интернет http://10.rospotrebnadzor.ru/ или почтой по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.26. // Фото: orenburzhie.ru