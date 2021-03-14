Жителям Карелии вновь предложат выбрать объекты для благоустройства

Жители Карелии смогут выбрать, какие общественные территории благоустроят в 2022 году. Голосование пройдет на платформе 10.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Об этом сообщает сайт Петрозаводской администрации.

Платформа федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» единая для всей страны.

Чтобы проголосовать, требуется зайти на сайт и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов в вашем районе. Голосование будет доступно для всей страны, в том числе и для жителей Карелии по месту их прописки.

Добавим, что голосование на платформе устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона. Сделать свой выбор смогут все граждане в возрасте от 14 лет. // Фото: mykaleidoscope.ru