13 мая 2022, 20:25
Дорогу Петрозаводск – Лососинное экстренно закрыли из-за потопа
Транспорту запретили двигаться по ведущей к дачным поселкам трассе
Из-за сильного дождя дорогу на Лососинное из Петрозаводска, затопило. Вода перелилась через проезжую часть, поэтому движение ограничили, сообщили в Минтрансе Карелии.
Чтобы предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасность, на 17 километре автодороги запретили движение. Здесь 13 мая не может проехать ни один вид транспорта.
Как сообщили в ведомстве, запрет ввели временно, его обеспечивает эксплуатирующая дорогу организация.
Напомним, из-за сильного дождя Петрозаводск погружается в воду. Организаторы глэмпинга на Лососинном сообщили, что вода превратила лес в озеро. // Фото: Минтранс Карелии