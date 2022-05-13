Дорогу Петрозаводск – Лососинное экстренно закрыли из-за потопа

Из-за сильного дождя дорогу на Лососинное из Петрозаводска, затопило. Вода перелилась через проезжую часть, поэтому движение ограничили, сообщили в Минтрансе Карелии.

Чтобы предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасность, на 17 километре автодороги запретили движение. Здесь 13 мая не может проехать ни один вид транспорта.

Как сообщили в ведомстве, запрет ввели временно, его обеспечивает эксплуатирующая дорогу организация.

Напомним, из-за сильного дождя Петрозаводск погружается в воду. Организаторы глэмпинга на Лососинном сообщили, что вода превратила лес в озеро. // Фото: Минтранс Карелии