13 мая 2022, 20:25
Происшествия

Дорогу Петрозаводск – Лососинное экстренно закрыли из-за потопа

Транспорту запретили двигаться по ведущей к дачным поселкам трассе

Из-за сильного дождя дорогу на Лососинное из Петрозаводска, затопило. Вода перелилась через проезжую часть, поэтому движение ограничили, сообщили в Минтрансе Карелии.

Чтобы предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасность, на 17 километре автодороги запретили движение. Здесь 13 мая не может проехать ни один вид транспорта.

Как сообщили в ведомстве, запрет ввели временно, его обеспечивает эксплуатирующая дорогу организация.

Напомним, из-за сильного дождя Петрозаводск погружается в воду. Организаторы глэмпинга на Лососинном сообщили, что вода превратила лес в озеро. // Фото: Минтранс Карелии

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новости Карелии
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Лососинное
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