Страшное ДТП произошло в Карелии на трассе «Кола»

Серьезная авария произошла вечером 13 мая на автодороге «Кола». Видео с места происшествия опубликовал очевидец в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Судя по кадрам, в кювет опрокинулись легковой автомобиль и большегруз, вернее, автоцистерна. Грузовик серьезно искорежен, смята и цистерна, и кабина.

На месте сейчас сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи скорой помощи. Есть ли погибшие, неизвестно. Видимо, цистерна перевозила некую техническую жидкость, она могла вылиться в почву.

Напомним, последствия разлива топлива в Сортавальском районе не могут ликвидировать до сих пор. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте