Последствия разлива топлива все еще устраняют в Сортавальском районе

Последствия разлива топлива еще не ликвидировали в Сортавальском районе. Напомним, нефтепродукты вылились из автоцистерны 24 апреля, попали в землю и реку Янисйоки. В районной администрации 13 мая сообщили, что работы по устранению загрязнения продолжаются.

Дизель попал в дренажные канавы, а оттуда – в реку. В акватории сразу поставили боновые заграждения, сделали две ямы-ловушки и начали применять сорбент. К работе привлекли специализированную организацию.

Последствия разлива топлива все еще ликвидируют. Так, 12 мая сотрудники Природоохранного центра РК вывезли для утилизации отработанный сорбент. Его используют, чтобы впитались нефтепродукты.

В тот же день в администрации района собралась комиссия по ЧС и постановила, что работы необходимо продолжать.

Собственнику земельного участка рекомендовали проводить мероприятия по ликвидации загрязнения почвы и акватории реки. Срок дали до 23 мая.

Потом компания должна за свой счет провести анализ проб почвы и воды. Нанесенный ЧП ущерб пока не оценили, проверку ведет природоохранная прокуратура. // Фото: администрация Сортавальского района