Собака умерла от переохлаждения в багажном отсеке самолета «Аэрофлота»

Американский булли Тимоша погиб в багажном отсеке самолета «Аэрофлота». Хозяйке выдали холодное тело ее собаки, передает Telegram-канал «112» и размещает видео.

Самолет летел в Москву из Челябинска, приземлился в Шереметьево. Согласно правилам, собак в салоне перевозить нельзя, их помещают в багажный отсек, но отапливаемый.

Хозяйке долго не выдавали песика, потом выдали переноску, но питомец был мертв. Предположительно он погиб от переохлаждения.

В кадре видно, как хозяйка трогает любимца и спрашивает, кто его раздел. Видимо, на собаке что-то было перед началом полета.

В «Аэрофлоте» разбираются в случившемся, но комментариев пока не дают. Это не первый случай гибели питомцев в грузовом отсеке самолетов авиакомпании. // Фото: ThePixelman/ pixabay.com, видео: «112»/Telegram