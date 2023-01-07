Продолжительность жизни скатилась до уровня десятилетней давности

Текст и фото: Антонина Кябелева

Официальная статистика уходящего 2022 года пока недоступна для публичного обсуждения. Зато появились данные о том, как жители республики пережили 2021 год. Мы попытались выделить самые важные аспекты из опубликованной Карелиястатом официальной информации.

Один из самых негативных факторов, определяющих жизнь Карелии, это катастрофическое снижение численности населения. С 2016 по 2021 год население региона уменьшилось с 629,9 до 603,1 тысячи человек. Таким образом, за последние шесть лет население Карелии сократилось на 26,8 тысячи человек.

В 2021 году прирост уровня смертности побил рекорды и составил, по данным Карелиястат, 24,1% по сравнению с 2020 годом и 39,2% (!) по сравнению с 2016 годом.

В 2021 году зафиксировано максимальное количество смертей — 12 483 случая. По сравнению с 2019 годом общее число смертей в регионе выросло в 1,9 раза.

В разрезе гендерных различий, по сравнению с 2019 годом, смертность среди мужчин увеличилась на 85,3%, а среди женщин — в 2 раза. Следует учитывать, что средний возраст жизни женщин значительно превышает средний уровень жизни мужчин, а коронавирус «косил» в первую очередь людей преклонного возраста.

В прошлом году превышение числа умерших над числом родившихся составило 2,4 раза.

Если говорить о ситуации в районах республики, то в прошлом году максимальный рост смертности (на 66,5%) отмечен в Калевальском районе, а минимальный (на 9%) - в Прионежском районе. Ниже, чем в целом по республике, коэффициент смертности оказался в Петрозаводске, Костомукше, Лахденпохском и соответственно Прионежском районах.

В прошлом году каждый пятый умерший не дожил до пенсии.

В структуре смертности на долю людей трудоспособного возраста пришлось 21,9% летальных случаев.

Чаще всего в Карелии по-прежнему умирают от болезней системы кровообращения и новообразований. Интересно, что по сравнению с 2019 годом доля смертей от онкологических заболеваний в прошлом году заметно снизилась - с 17,2% до 10,7%. Зато смертельные случаи от болезней системы кровообращения, напротив, продемонстрировали резкий скачок: в 2019 году на 100 тысяч населения приходилось 706,9 умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, а в 2021 году — 865,4.

Учитывая эпидемию коронавируса, не стоит удивляться, что в 2020-2021 годах произошел резкий рост смертности от болезней органов дыхания. С 2016 по 2019 год этот показатель оставался на уровне 50 случаев на 100 тысяч человек. В 2020 году он вырос до 93,5 летальных случаев на 100 тысяч человек, а в 2021 году — до 105,1.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом в Карелии доля смертей от коронавируса увеличилась в 4,9 раза и составила в общей структуре смертности 17,6%.

На этом неблагоприятном фоне вполне логично выглядит сокращение продолжительности жизни.

В 2021 году в республике продолжительности жизни составила 67,3 года: у мужчин - 62,2 года, у женщин — 72,5.

Для сравнения, в 2019 году продолжительность жизни в Карелии оценивалась на уровне 71,5 года. Фактически речь идет о катастрофическом снижении средней продолжительности жизни. По этому показателю мы скатились ниже уровня 2012 года, когда средняя продолжительность жизни в регионе оценивалась в 68 лет.

Количество браков в 2021 году принципиально не изменилось. Если в 2019 году официально оформили отношения 3935 пар, то в 2021 году — 3857. А вот разводов стало меньше. Официально распались в 2019 году 2839 семьи, а в 2021 году — 2676.

Судя по статистическим данным, очень медленно решается «квартирный вопрос». В конце 2021 года в очереди на улучшение жилищных условий находилось 16 534 семьи. За прошлый год из числа очередников получили квартиры 459 семей.

В 2019 и 2020 годах смогли улучшить жилищные условия соответственно 525 и 592 семьи. Такими темпами очередь может «рассосаться» не раньше, чем через 33 года. Да и то при условии, что она не будет пополняться новыми нуждающимися.

С молодыми семьями аналогичная история. В конце 2021 года в очереди на улучшение жилищных условий находилось 998 молодых семьи. В течение прошлого года улучшить жилье сумели 28 молодых семей.

Нетрудно сосчитать, что для удовлетворения потребностей попавших в очередь молодых семей потребуется тоже 33 года. В общем, не каждая молодая семья дотянет до конца очереди.