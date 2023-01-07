К Рождеству воины получат подарки из Карелии

Активисты собрали адресную помощь бойцам, которые находятся на лечении в госпиталях Луганска.

— КРО ВООВ «Боевое братство», отправило первый в этом году, груз помощи бойцам проходящим лечение в госпиталях зоны СВО. Для бойцов были собраны предметы личной гигиены, продукты питания, теплые вещи, инвалидная коляска, костыли и трости, — рассказал Сергей Тяжелков, член организации «Боевое Братство».

«Неравнодушных людей много. К акции присоединились воспитатели и преподаватели Петрозаводского президентского кадетского училища, кадеты и их родители. В добром деле приняли участие также учителя Петрозаводского медицинского колледжа и организация «Женщины России».»

За несколько дней посылки для пациентов Мариупольской городской больницы были собраны. Туда вошли также 70 детских подарков: альбомы, краски и кисти для детей медицинских работников.

Груз на Луганск и Мариуполь был собран до Нового года, но отправить смогли только в начале января. Скоро наш груз дойдет до ребят, которые находятся в Луганске, уточняют организаторы акции.