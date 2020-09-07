Прививки от гриппа сделают бесплатно возле торговых центров

Привиться от гриппа теперь можно не только в поликлиниках, но и возле крупных торговых центров, сообщает минздрав Карелии. Для этого будут работать передвижные медицинские пункты.

«Первый мобильный прививочный комплекс будет работать с 10 по 18 сентября у торгового центра «Главный» (ул. Мелентьевой, 28), автобус «ПАЗ». Время работы прививочного пункта - с 12 до 18 часов», - сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



По его словам, в дальнейшем подобные пункты начнут работу и в других микрорайонах города, также возле торговых центров. Вакцинация бесплатная.