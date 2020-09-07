Золотая медалистка из Карелии поделилась секретами школьных успехов

Автор Арина Тимонен

«Лучше потрудиться в девятом классе и упростить себе задачу в выпускном, чем выбирать легкие предметы и надеяться «на потом», – считает золотая медалистка Калевальской средней школы Татьяна Беляева. Таня стала героем нашего видеосюжета в мае этого года, где рассказала о трудностях дистанционной учебы и переживаниях, связанных с подготовкой к ЕГ.

Талант, ум и активность – еще не все. Усердие и целеустремленность – то, что помогло выпускнице 11 класса пройти самые непростые испытания на пути к достойной награде.

– Таня, ты окончила школу блестяще. Стремилась ли к такому результату, и когда осознала, что идешь на медаль?

– Медаль стала для меня определенным сюрпризом. Конечно, я мечтала о ней с первого класса и очень старалась учиться, но к концу школы перестала надеяться на «золото», потому что вкладывала в учебу гораздо меньше сил. Думаю, хорошо учиться в старших классах помогло то, что я очень старалась в первые девять лет учебы и наработала некую базу.

– Как шла подготовка к ЕГ? Что вызывало особую сложность?

– На удивление, подготовка к ЕГЭ прошла у меня очень спокойно. Самым сложным было сесть и готовиться. В одиннадцатом классе я много думала о своем поступлении, связанном с музыкой, и потому школа и, в том числе ЕГЭ, ушли на второй план. Меня спасло то, что предметы, нужные для поступления, я сдала уже в девятом классе, и подготовка к ОГЭ была очень серьезной. А вообще, мне кажется, это определенная хитрость, о которой нам всегда говорили учителя: стоит сдать нужные предметы уже в девятом классе, поскольку потом времени реально мало, а главное сил на подготовку.

– 100 баллов за экзамен по литературе… Ты была уверена в своих силах, или результат превзошел ожидания?

– Разумеется, превзошел. Я не верила до последнего и была уверена, что мы как-то «неправильно» смотрим результаты. В силу моей подготовки и оценки самой себя после экзамена, я не ожидала даже минимального порога пятерки.

Мои баллы и знания – это во многом заслуга моей учительницы, с которой мы обратили внимание на литературу уже в восьмом классе. Елена Эрккиевна так увлекательно и понятно объясняла свой предмет, что к ней всегда хотелось на урок. Она никогда не пугала экзаменом и настраивала на результат. Мне кажется, выпускнику, которому страшно, может помочь лишь поддержка одного человека – своего учителя.

– Как давно решила поступать в консерваторию? Почему выбрала это учебное заведение и направление фольклора?

– В консерваторию я решила поступать еще в седьмом классе. Сложно сказать, почему выбрала именно это учебное заведение. Я узнала о кафедре музыки финно-угорских народов от знакомого, который тогда там учился, а затем от своих учителей в музыкальной школе, и поняла, что мне это близко и интересно. Довольно сильно на меня повлияли занятия в фольклорной студии “Tarina” – кажется, это определило выбор дальнейшего пути.

– Как готовилась и поступала? Трудно было сдавать экзамены в музыкальном ВУЗе?

– Конечно, я готовилась к поступлению, но, в основном, это была подготовка к экзамену по сольфеджио. Знания и навыки, необходимые для поступления, я получила в музыкальной школе, а также играя в ансамбле кантелистов и занимаясь в «Тарине», на уроках карельского языка в школе.

Особые трудности, наверное, вызвал дистанционный формат экзамена по сольфеджио. Очень боялась, что могла подвести техника, но организаторы экзамена отнеслись к техническим проблемам с пониманием, и все прошло успешно. Были опасения, что не пройду по конкурсу, но, к счастью, все получилось.

– Ну, а теперь звездные советы золотой медалистки будущим выпускникам школы по успешному ее окончанию и сдаче выпускных экзаменов.

– Не думаю, что могу дать какие-то конкретные советы, ведь у каждого выпускника свой путь и свои хитрости. Могу сказать, что помогло мне.

Во-первых, нужно стараться учиться в младших классах, и тогда последние годы школы пройдут гораздо легче. Во-вторых, если все-таки предыдущие годы прошли зря, стоит начать учиться именно сегодня и не ждать, что появится другая возможность, или осталось время. В-третьих, не стоит пренебрегать знаниями, полученными в предыдущие годы, нужно пользоваться всем, что вы знаете.

Ну, и совет девятиклассникам: если вы понимаете, в каком направлении хотите идти дальше, стоит выбрать нужные для этого предметы уже сейчас. Лучше потрудиться в девятом классе и упростить себе задачу в одиннадцатом, чем выбирать легкие предметы и надеяться «на потом».