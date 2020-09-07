Нуждающимся пенсионерам Петрозаводска предоставят горячие обеды

С 9 сентября каждую среду нуждающиеся пенсионеры Петрозаводска смогут получить горячую еду на вынос. Благотворительный фонд «Теплообмен» приглашает пожилых людей на бесплатные обеды с 14 до 15 часов, в центр выдачи гуманитарной помощи по ул. Нойбранденбургская 25. При себе необходимо иметь пенсионное удостоверение.

Там же всем нуждающимся можно получить вещевую помощь. Одежда, обувь, посуда, книги и другие вещи выдаются в порядке очереди, справки не требуются.

Благотворительный фонд принимает у горожан продукты долгого хранения: крупы, макароны, сахар, сгущенку, консервы, печенье, чай, мед, военные пайки, с неистекшим сроком годности. Также можно приносить чистую мужскую и женскую одежду и обувь без каблука, в хорошем состоянии.

Полный список вещей, которыми приглашают поделиться с малоимущими гражданами, опубликован в группе фонда ВКонтакте. Помощь принимается на складе выдачи гуманитарной помощи по ул. Нойбранденбургская, 25 по будням с 14 до 17.00.