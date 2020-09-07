07 сентября 2020, 16:57
Житель Карелии осужден за убийство собутыльника
Мужчина разрешил спор с хозяином квартиры в поселке Вяртсиля с помощью ножа
В Сортавальском районе Карелии 48-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщает СУСК по РК
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года подсудимый распивал спиртное у своего знакомого в поселке Вяртсиля. В ходе застолья мужчины поссорились, и подсудимый с ножом напал на хозяина квартиры, причинив ему множественные ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а подсудимый скрылся, но был задержан.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.