Житель Карелии осужден за убийство собутыльника

В Сортавальском районе Карелии 48-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщает СУСК по РК

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года подсудимый распивал спиртное у своего знакомого в поселке Вяртсиля. В ходе застолья мужчины поссорились, и подсудимый с ножом напал на хозяина квартиры, причинив ему множественные ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а подсудимый скрылся, но был задержан.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.