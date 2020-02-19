Приставы вынудили мужчину покинуть самовольно занятую землю в Карелии

Необычный инцидент произошел в Петрозаводске: один из городских жителей решил самовольно занять земельный участок, расположенный в районе Лососинского шоссе. Мужчине приглянулись 60 соток земли - он обнес участок железным забором и развернул на нем стройку.

Строительные амбиции горожанина стали неожиданностью для Министерства имущественных и земельных отношений. Выяснилось, что земельные участки на этой территории рассматривались Министерством для возможного предоставления их под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.

«Гражданин был уведомлен о возбужденном исполнительном производстве и последствиях, которые могут наступить в случае неисполнения решения суда. Судебным приставом-исполнителем был назначен срок для исполнения до 31 декабря 2019 года»,

- рассказали судебные приставы.

Мужчина не спешил покидать землю и сносить построенное жилое строение, объясняя свою неспешность погодными условиями. Он был привлечен к административной ответственности с наказанием в виде штрафа.

В январе 2020 года мужчине было вручено повторное требование об освобождении земельного участка с новым сроком исполнения. На этот раз он своими силами произвел демонтаж металлического забора и жилого строения.