Карельские полицейские поймали группировку «закладчиков»

Крупную преступную группировку удалось вычислить полицейским из Карелии. Злоумышленники продавали запрещенные вещества на территории Карелии, Санкт-Петербурга, Псковской и Новгородской областей, сообщается на сайте МВД.

В марте прошлого года сотрудники УНК МВД по Республике Карелия после продолжительной оперативной работы задержали первых подозреваемых. Трое фигурантов осуществляли поставку на территорию Карелии партии наркотика. Позже оперативники установили и задержали еще 2 участников преступной группы, исполнявших роли розничных закладчиков.

Полицейские продолжили оперативную разработку и установили причастность еще 7 лиц к деятельности Интернет-магазина по продаже наркотических средств. В их числе сбытчики различного уровня: от межрегионального курьера до розничных закладчиков, осуществлявших сбыт наркотических средств на территории 4 субъектов Северо-Западного Федерального округа. В Санкт-Петербурге был задержан организатор преступной схемы.

Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято более 3 килограммов различных наркотиков, в том числе гашиша, марихуаны, метилэфедрона, экстази и амфетамина. Уголовные дела по 82 эпизодам сбыта наркотических средств расследуются Следственным управлением МВД по Республике Карелия. Кроме того, установлена причастность членов группировки к легализации денежных средств, полученных от противоправной деятельности, на сумму более полутора миллионов рублей.