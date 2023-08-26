Природный газ пришел в Питкяранту в День республики

В субботу, 26 августа, в Питкяранте появился природный газ. Его запустили по трубопроводу-отводу протяженностью 123 километра, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

К газовым сетям подключили котельную и первое домовладение в Питкяранте. Торжественный старт их запуску дали глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Объект в Питкяранте построен по Программе развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на 2021–2025 гг. Протяженность газопровода-отвода составляет 123 километра. При его прокладке выполнены переходы под шестью водными преградами с использованием метода горизонтально-направленного бурения, благодаря чему удалось сохранить целостность ландшафта.

Газопровод-отвод и ГРС обеспечат возможность газификации почти 2,5 тыс. домовладений в г. Питкяранта, д. Ууксу, Ряймяля и в п. Салми. В настоящее время с дизельного топлива на газ уже переведена котельная, которая обеспечивает теплом и энергией жилые дома и социальные объекты Питкяранты, в том числе пять детских садов и две школы. Продолжается строительство распределительных газовых сетей города.

На церемонии старта газификации все желающие могли оставить заявки на подключение своих домовладений к газу и ознакомиться с газовым оборудованием на выставке. Также в ходе церемонии были награждены отличившиеся работники газовой отрасли.

Артур Парфенчиков и представители Газпрома побывали в доме семьи пенсионеров Мартыновых, Нины Эдвардовны и Анатолия Яковлевича, где вместо печного отопления теперь есть газ.

Глава Карелии выразил благодарность федеральному центру за газификацию региона.

- Сегодня знаменательный день, - сказал руководитель региона. - В первую очередь, газификация района - это старт работы в новых условиях для промышленных потребителей. Нет ничего более выгодного и экономичного как для производителей, так и для жителей, как использование газа,

- сказал он.

По словам Артура Парфенчикова, газификация Карелии продолжится. Так, до конца года ПАО «Газпром» планирует приступить к строительству газопровода Волхов-Сегежа-Костомукша, что позволит к концу 2025 года привести природный газ в Медвежьегорск и Сегежу. Также будет завершено строительство межпоселковых газопроводов в Пудожском районе. В 2025 году природный газ придет в Пудож со стороны Вологодской области.

Руководитель республики призвал жителей региона активнее подключаться к газу, используя и меры поддержки со стороны Правительства.

Сергей Густов сказал:

- Ввод газопровода-отвода и ГРС «Питкяранта» – это часть большой работы по газификации Северного Приладожья. Карелия – подлинная жемчужина России, которая славится своей неповторимой северной природой. Переход домовладений, социальных объектов и предприятий региона на экологически чистое сетевое топливо позволит не только существенно повысить комфорт жителей и создать стимулы для развития бизнеса и туризма, но и сохранить уникальное природное наследие. // фото: правительство Карелии