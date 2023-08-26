Алиментщик в Карелии накопил почти миллион долга и ушел на СВО

Молодой мужчина в Олонецком районе не платил алименты на содержание дочки с 2012 года. В итоге он накопил 725 тысяч рублей долга, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Нерадивый отец нигде официально не работал, свой доход скрывал, зарабатывал на временных работах. У мужчины не было ни имущества, ни денег на счетах.

В отношении должника возбудили уголовное дело. Он на заседании заявил, что патриотически настроен и готов служить по контракту. Платить долги он обязался из содержания военнослужащего.

Деньги за первый месяц службы он уже получил, а судебный пристав-исполнитель перевел их на содержание ребенка. // фото: «Петрозаводск говорит»