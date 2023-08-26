Пять школьных зданий в Карелии не откроются 1 сентября

Текст, фото: Елена Малишевская

Школы в Шуе, Пиндуши, Кондопоге и два школьных здания в Олонце не откроют свои двери с началом учебного года. Об этом сообщил министр образования Карелии Роман Голубев. Новая школа в Деревянке готова, она примет своих учеников 1 сентября.

В Шуйской школе подрядчик был готов сдать первый этаж к 1 сентября, и обсуждалась возможность организовать там учебный процесс хотя бы для младших классов. Но, как рассказал Роман Голубев, провели родительское собрание, на котором принято решение довести ремонт до конца. Детям, как минимум, до конца первой четверти, придется ездить на учебу в поселок Мелиоративный. Школьники в Пиндушах, Кондопоге и Олонце также пока будут учиться на других образовательных площадках.

В Карелии три с половиной тысячи школьников начинают свой день с поездки в автобусе – им приходится ехать либо из интерната в школу в пределах города, либо в другой поселок.

«На сегодня у нас 126 школьных автобусов. Еще восемь новых машин поступят в сентябре. Таким образом, за последние годы мы практически полностью обновили автобусный парк»,

- рассказал министр образования.

7300 детей в нашей республике пойдут 1 сентября в первые классы. Особая поддержка будет оказана тем из них, чьи отцы ушли воевать в зону СВО, подчеркнул Голубев. Все ученики первых классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Сейчас рассматривается вопрос о бесплатном двухразовом питании детей с особенностями здоровья.

«Нет пока стопроцентной обеспеченности учебниками. Это связано с тем, что мы только ожидаем поставки новых учебников истории под редакцией Мединского»,

- рассказал Роман Голубев.

Авторы нового учебника полностью переработали и переписали главы, посвященные1970, 1980, 1990 и 2000 годам, добавили раздел про СВО. Есть главы о возрождении нацизма и русофобии в Украине, госперевороте 2014 года, начале военных действий на Донбассе, минских соглашениях, вхождении Крыма в состав России. При этом раздел по всеобщей истории стал меньше. Как заявил один из авторов учебника Владимир Мединский, это сделано, чтобы избежать дублирования. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, учебник подготовили «в кратчайшие сроки, фактически в течение 5 месяцев».

Сложной остается ситуация с нехваткой учителей в карельских школах. Незакрытых вакансий на сегодня – 250. При том, что республиканские власти всячески мотивируют педагогов. Отработает один год учитель в деревне – получит 100 тысяч рублей. Отработает второй – получит 100 тысяч рублей. Подготовит 100-балльника по ЕГЭ – получит 100 тысяч рублей. Выиграет конкурс «Учитель года» - получит 100 тысяч рублей. Почему-то не работает. Педагогов по-прежнему не хватает. Даже с учетом программы «Земский учитель»: как рассказал Голубев, к нам приехали работать специалисты из Астрахани, Чебоксар и Санкт-Петербурга.

Во всех школах Петрозаводска ремонт закончили вовремя. Многие из них встретят детей полностью обновленными – как, например, 25 школа на Зареке. И это не только красивый фасад: здесь поменяли все внутренние коммуникации, электричество, перебрали полы, утеплили стены, завезли новую мебель, приобрели звуковое оборудование для актового зала.

Всего 29 школ республики вошли в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». Как сообщил министр, около 3 миллиардов рублей вложено за два года в карельские школы. Что ж, останется пожинать плоды. Возможно, и качество образования после таких инвестиций поднимется на новый уровень.