Часовню воронежского чудотворца заложили в республике в День Карелии

Посвященную святому Митрофану Воронежскому часовню заложили сегодня в устье реки Койриноя. С торжественного молебна начался День Карелии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Стройплощадку освятил митрополит Константин. Место выбрали не случайно – здесь ранее был металлургический завод, названный в честь воронежского святого.

Площадка под часовню готова, колокола отлиты. Строители планируют завершить работы осенью. // фото: freepik.com