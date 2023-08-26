26 августа 2023, 11:00
Часовню воронежского чудотворца заложили в республике в День Карелии
Празднование Дня Карелии в Питкяранте начали с молебна
Посвященную святому Митрофану Воронежскому часовню заложили сегодня в устье реки Койриноя. С торжественного молебна начался День Карелии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Стройплощадку освятил митрополит Константин. Место выбрали не случайно – здесь ранее был металлургический завод, названный в честь воронежского святого.
Площадка под часовню готова, колокола отлиты. Строители планируют завершить работы осенью. // фото: freepik.com