Телерадиовещание прервется в нескольких поселках Карелии

С 28 августа по 3 сентября в некоторых населенных пунктах Карелии прервется телерадиовещание. О кратковременных перерывах трансляции предупредили в радиотелевизионном передающем центре республики.

28 августа с 10:00 до 14:00 в Вирандозере в Беломорском районе будут проводиться работы по обследованию оборудования. В медвежьегорском поселке Немино-3 28 августа и 29 августа с 10:00 до 17:00 перерывы вещания будут связаны с плановым отключением электричества. 28 августа с 9:00 до 18:00 по той же причине вещание может прерваться в Погранкондуши Питкярантского района.

30 августа с 9:00 до 13:00 будут проводиться работы по обследованию оборудования в сегежском поселке Валдай, аналогичные работы на антенно-мачтовом сооружении будут вестись 31 августа в медвежьегорском поселке Ламбасручей с 9:00 до 13:00. // фото unsplash.com/ Glenn Carstens Peters