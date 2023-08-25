Артур Парфенчиков наградил работников горнопромышленного комплекса

Горнопромышленный комплекс в Карелии имеет важное значение для развития экономики региона, строительной и промышленной сферы, в республике ежегодно растут объемы производства гранита, песчаника, внедряются современные технологии производства, открываются новые месторождения полезных ископаемых. Поступление налоговых доходов в региональный бюджет от всех горнодобывающих предприятий по статье «Добыча полезных ископаемых» за 2022 год увеличилось в 2,1 раза по сравнению с 2021 годом и составило более 9 млрд руб. В отрасли по состоянию работают более 6 тысяч человек.

Глава региона Артур Парфенчиков поздравил представителей горнопромышленного комплекса с наступающим профессиональным праздником и вручил награды отличившимся работникам.

Почетного знака Главы Республики Карелия «За вклад в развитие Республики Карелия» удостоены генеральный директор компании «Черный камень» Артем Григорьев, исполнительный директор ООО «Карелкамень» Максим Борисов, заместитель руководителя – главный геолог Карельского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу» Татьяна Дегтярева и генеральный директор предприятия «Питкярантский карьер нерудных ископаемых» Александр Переверзев.

Почетную грамоту Правительства Республики Карелия получили заместитель директора по производству ООО «Карелприродресурс» Сергей Попович, работники компании «БОНИ-Инвест» – машинист буровой установки Виктор Пащенко и слесарь дежурный и по ремонту оборудования Андрей Шошин, главный инженер предприятия «ПДО» Александр Шмаков, главный бухгалтер «Карелия Стоун Компани» Юлия Маслова, а также представители ЗАО «Интеркамень» – начальник карьера Анатолий Ветров, главный инженер Константин Кострубин и директор предприятия Дмитрий Соловей.

Сегодня мы чтим представителей вашей профессии – непростой, связанной с напряженным трудом в сложных условиях. Карельские недра имеют колоссальные богатства, в том числе от вашего труда по их добыче зависит развитие экономики региона. Благодаря вам Карелия становится центром компетенций, логистики и инноваций в сфере горной промышленности. В нынешнем году в ставшем традиционным карельском форуме камнеобработчиков приняли участие не только делегации из различных регионов России, но и из других стран. Профессия горняка становится республиканским символом, это направление продолжает активно развиваться. От всей души благодарю работников и ветеранов горного дела за труд, который так важен для нашего региона,

– отметил в своем поздравлении работников горнопромышленного комплекса республики Артур Парфенчиков.

Напомним, что День горняка в Карелии ввели по инициативе Ассоциации горнопромышленников Карелии в 2016 году, его отмечают в последнее воскресенье августа, одновременно с общероссийским праздником – Днем шахтера.

//Фото: https://gov.karelia.ru