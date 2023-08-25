Бюджет карельского фонда ОМС планируют увеличить на 857 млн рублей

Доходы и расходы территориального фонда ОМС в Карелии в 2024 году должны вырасти на 857 млн рублей по сравнению с бюджетом текущего года. Об этом на заседании республиканского правительства заявил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

По расчетам территориального фонда, доходы и расходы на 2024 год составят 16 миллиардов 296 миллионов рублей. План бюджета на текущий год – 15 миллиардов 439 миллионов рублей.

Рост объясняется в первую очередь увеличением подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС. Если в нынешнем году этот показатель составляет 15,8 тысячи рублей, то в следующем его увеличат до 16,9 тысячи рублей на человека.

Еще один важный при расчете бюджета показатель – численность жителей региона, застрахованных по ОМС. На 1 января 2023 года в Карелии по этой системе застраховано 616 738 человек.

Доходы и расходы бюджета фонда на следующий год пока предварительные, подчеркнул Михаил Охлопков. Окончательная редакция появится после того, как свой проект бюджета подготовит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Именно на его субвенцию приходится большая часть доходной части карельского территориального фонда.