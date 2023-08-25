25 августа 2023, 15:15
1600 детей родились с начала года в Петрозаводске
Торжественная регистрация рождения 1600-го ребенка в столице Карелии прошла на днях
На днях в петрозаводском отделе ЗАГС зарегистрировали 1600 ребенка. «Юбилейным» малышом стал мальчик.
«23 августа 2023 года, в отделе ЗАГС города Петрозаводска состоялась торжественная регистрация рождения 1600-го ребенка с начала 2023 года»,
- сообщили в учреждении.
Специалисты поздравили папу малыша с радостным событием в семье, пожелали здоровья, добра, благополучия и вручили подарок. // фото unsplash.com/ Fe Ngo