1600 детей родились с начала года в Петрозаводске

На днях в петрозаводском отделе ЗАГС зарегистрировали 1600 ребенка. «Юбилейным» малышом стал мальчик.

«23 августа 2023 года, в отделе ЗАГС города Петрозаводска состоялась торжественная регистрация рождения 1600-го ребенка с начала 2023 года»,

- сообщили в учреждении.

Специалисты поздравили папу малыша с радостным событием в семье, пожелали здоровья, добра, благополучия и вручили подарок. // фото unsplash.com/ Fe Ngo