В храмах Карелии пройдут молебны перед началом учебного года

Перед началом учебного года в карельских храмах пройдут службы. Верующие попросят благословения на труд и обучение.

Как поясняется в сообществе «Православие в Карелии», дети просят помощи об успехах в учебе и приобретении новых знаний, учителя просят о помощи в преподавании и даре учительства.

Молебны о начале учебного года пройдут в храмах 27 августа. В воскресенье в 9:00 в Крестовоздвиженском соборе молебен совершит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. // фото unsplash.com/ Olga Kononenko