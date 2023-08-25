25 августа 2023, 15:01
В храмах Карелии пройдут молебны перед началом учебного года
В Петрозаводске служба пройдет в воскресенье в 9:00 в Крестовоздвиженском соборе
Перед началом учебного года в карельских храмах пройдут службы. Верующие попросят благословения на труд и обучение.
Как поясняется в сообществе «Православие в Карелии», дети просят помощи об успехах в учебе и приобретении новых знаний, учителя просят о помощи в преподавании и даре учительства.
Молебны о начале учебного года пройдут в храмах 27 августа. В воскресенье в 9:00 в Крестовоздвиженском соборе молебен совершит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. // фото unsplash.com/ Olga Kononenko