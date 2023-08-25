Способ решения проблемы вони на Ключевой предложил прокурор

На совещании по модернизации системы «Мокрый барьер» в администрации Петрозаводска решали проблему неприятного запаха. Ряд мэр для устранения вони предложил городской прокурор Сергей Кокорев, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, запах беспокоит жителей микрорайона долгие годы. Его пытаются убрать, называют сроки, но пока решить задачу не удается.

По мнению Кокорева, нужно прекратить вырубать леса между канализационными очистными сооружениями (КОС) и городом. Также следует высадить новые деревья и больше не застраивать этот участок.

В надзорном органе проследят, как городские власти и коммунальщики выполнят полученные указания. // фото: cookie_studio/ freepik.com