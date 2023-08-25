Сегежская ЦРБ задолжала 45 поставщикам и подрядчикам 7 млн рублей

Сегежская ЦРБ задолжала по госзаказу 45 хозяйствующим субъектам. Товары они уже поставили, работы выполнили, а деньги не получили, сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

Оплату контрактов не произвели из-за того, что медицинское учреждение, в свою очередь, не получило денег. Прокуратура выявила дебиторскую задолженность перед больницей.

Руководителю Сегежской ЦРБ внесли представление и потребовали решить вопрос. Работы по взысканию дебиторской задолженности активизировали и погасили долги – более семи миллионов рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»