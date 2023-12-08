Припаркованный не на той улице Петрозаводска автомобиль увезли

Припаркованный на Сегежской улице в Петрозаводске автомобиль увезли на штрафстоянку. Водитель оставил машину не там, где это разрешено, сообщили в Госавтоинспекции.

- Регулярно напоминаем водителям о правилах остановки/стоянки транспортных средств, закрывающих обзор проезжей части пешеходам и ограничивающих видимость для водителей. Тем не менее, нарушителей меньше не становится,

- рассказали в ведомстве.

Нарушители заплатят штраф и должны будут вызволять свои автомобили со штрафстоянки. // фото: ГИБДД Петрозаводска