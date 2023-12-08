08 декабря 2023, 18:22
Припаркованный не на той улице Петрозаводска автомобиль увезли
Машину отправили на штрафстоянку за нарушение правил парковки
Припаркованный на Сегежской улице в Петрозаводске автомобиль увезли на штрафстоянку. Водитель оставил машину не там, где это разрешено, сообщили в Госавтоинспекции.
- Регулярно напоминаем водителям о правилах остановки/стоянки транспортных средств, закрывающих обзор проезжей части пешеходам и ограничивающих видимость для водителей. Тем не менее, нарушителей меньше не становится,
- рассказали в ведомстве.
Нарушители заплатят штраф и должны будут вызволять свои автомобили со штрафстоянки. // фото: ГИБДД Петрозаводска