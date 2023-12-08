Карельские музыканты провели концерт в память об Ефиме Овчинникове

В день рождения известного петрозаводского журналиста Ефима Овчинникова журналисты и музыканты собрались вместе, чтобы провести вечер в память о безвременно ушедшем коллеге. Ефима не стало 10 августа. Это горькая утрата для всей карельской журналистики. Но на концерте в честь его дня рождения играла совесем не грустная музыка.

"Ефим никогда не любил грустить. Он был весёлым и по-доброму хулиганистым, озорным, и поэтому сегодня будет звучать музыка, которая ему всегда нравилась - его любимый рок, классика, и некоторые из его любимых песен,"

- рассказала организатор вечера Татьяна Лапина, коллега и друг Ефима.



В концерте участвовали музыканты, которые лично были знакомы с Ефимом, некоторые даже играли на его свадьбе.

Вечер получился тёплым, немного озорным и по-настоящему домашним. // Видео: Юрий Крупянский.

