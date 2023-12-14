Припаркованные на улице Ровио в Петрозаводске машины ночью увезли

В ночь на 14 декабря на улице Ровио в Петрозаводске проводили снегоуборочные работы. В результате семь автомобилистов утром не нашли своих припаркованных там машин.

Их увезли на штрафстоянку, сообщили в Госавтоинспекции. Дело в том, что по четной стороне улицы установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств с 00 до 6 часов утра по четвергам.

- Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, были эвакуированы на специализированную стоянку,

- объяснили в ГИБДД.

Водителей призвали быть внимательными при постановке своих машин на стоянку и руководствоваться ПДД. // фото: ГИБДД Петрозаводска