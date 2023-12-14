Выяснилось, сколько заплатят жильцам «деревяшек», которые снесут

Мэрия Петрозаводска назвала сумму, которую заплатят жильцам аварийных домов. Это расположенные между улицами Шотмана, Сорокской и Северной бараки. Собственники очень обеспокоены предстоящим расселением. Но глава городской администрации Инна Колыхматова заверила, что все смогут купить новое жилье.

Она сказала это во время встречи с жильцами бараков, на которой присутствовал также глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

Напомним, согласно плану комплексного развитии расселять дома будет застройщик, который на этом месте возведет новые объекты. Людей волнует, хватит ли полученных за квартиру в аварийном доме денег на покупку благоустроенной на вторичном рынке.

- Это, пожалуй, основной вопрос, волнующий горожан. Безусловно, хватит! Цель КРТ – не переселение людей из барака в барак, а улучшение их жилищных условий!

- заявила Инна Колыхматова.

Как сообщил Виктор Россыпнов, переселенцы получат не меньше 94 тысяч рублей за квадратный метр. Это средняя стоимость благоустроенного жилья на вторичном рынке в Петрозаводске.

- Конечно, если люди вкладывались в свою жилплощадь, стоить она будет дороже той, где собственники не платили за коммуналку и годами беспокоили своих соседей «веселой жизнью»,

- сказала мэр.

Она уточнила, что в этих домах живут несколько одиноких пожилых людей. Их сделку бесплатно будут курировать специалисты, помогут с переездом. Среди жителей бараков есть инвалид-колясочник. Его новая квартира будет отвечать всем необходимым требованиям. // фото: администрация Петрозаводска